Тель-Авив, Израиль, 18 мая, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Первое место на 64-й конкурсе «Евровидение» занял бы Билал Ассани из Франции, если бы результаты начислялись с ориентацией на частоту поисковых запросов пользователей разных стран, сообщает Google Trends.

Приз зрительских симпатий

На втором месте — группа Hatari из Исландии, на третьем — Сергей Лазарев из России, на четвёртом — Нидерланды, Белоруссия — пятая. То есть активность запросов из России среди европейских стран оказалась на третьем месте.

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Напомним, Лазарев с песней Scream («Крик») прошёл в финал «Евровидения» в Тель-Авиве, который состоится вечером 18 мая. Певец будет выступать пятым.