Москва, 18 мая, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Международная корпорация Nestle прекращает производство овсяной каши «Быстров», в которой была обнаружена генетически модифицированная папайя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Benjamin Wong

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор нашел в быстрорастворимой овсяной каше «Быстров», которую производит Nestle, генетически модифицированную линию папайи. При этом данная продукция не была должным образом зарегистрирована в Российской Федерации.

«Nestle не использует ГМО ингредиенты в производстве своей продукции. Как только нам стало известно о случайном наличии ГМО, мы незамедлительно прекратили производство данного продукта», — заявили в компании.

Также в компании утверждают, что каша совершенно безопасна для употребления в пищу, но она всё равно будет изъята из продажи, так как не соответствует требованиям технического регулирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).