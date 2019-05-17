Ереван, 17 мая, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Представители армянских СМИ называют ложью, не соответствующим действительности утверждением заявление второго президента Армении Роберта Кочаряна в суде о том, что в ходе чрезвычайного положения, введённого после кровавых событий 1 марта 2008 года, свобода прессы, интернета не ограничивалась.

Limegirl Роберт Кочарян

Директор телекомпании «А1+» Месроп Мовсесян напомнил, что их сайт был просто заблокирован, а сотрудники телекомпании работали под прямыми угрозами представителей полиции и Службы национальной безопасности (СНБ).

«Роберт Кочарян в своей стихии, как всегда цинизм и ложь продолжают у него работать. Я удивлен, что он настолько вошел в этот образ, что даже в суде уже не может отказаться от лжи. Это явная ложь. В 2008 году, когда было объявлено чрезвычайное положение, сразу же был отключен, удален доменный адрес нашего сайта, мы работали благодаря третьей стороне, благодаря иностранному агентству, и плюс мы открыли блог, посредством этого блока мы распространяли наши видеоматериалы. Не забудем также отметить, что большое количество наших видеозаписей было конфисковано в те дни. Дело дошло до того, что для монтажа мы арендовали дом, перевезли отсюда технику и работали там, потому что каждый день сюда приходили, чтобы конфисковать видеозаписи и запугать журналистов и наших операторов, чтобы они не работали», — цитирует Месропа Мовсесяна azatutyun.am.

Главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян, в свою очередь, на своей странице в Facebook написал: «Днем 2 марта 2008 года мне позвонили из «Арминко», нашего тогдашнего провайдера, и сообщили, что по требованию СНБ сайт aravot. am был заблокирован. А ночью в типографии «Тигран Мец» занял место цензор СНБ, который требовал, чтобы в соответствии с указом президента о внутриполитической жизни публиковалась лишь официальная информация. «Аравот» ни тогда, ни сейчас это требование не собирался и не собирается выполнять. Так что по крайней мере в этой части утверждения второго президента в суде не соответствуют действительности».

Роберт Кочарян, обвиняемый по делу «1 марта» в узурпации власти, 16 мая в суде, говоря о СМИ, подвергшихся в 2008 году ограничениям, в частности, сказал: «Из 32 телекомпаний Республики Армения ограничениям были подвергнуты лишь 9, которые расположены в Ереване, остальные работали без каких-либо ограничений. В Ереване также существуют несколько десятков газет, в том числе региональных, их деятельность не была ограничена и не могла быть ограничена, так как этим указом не было предусмотрено подобное ограничение. Никакого ограничения интернета тоже не было».