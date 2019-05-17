Ереван, 17 мая, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта может стать для радикальных исламистов «очень хорошим поводом, чтобы обосноваться, например, в Азербайджане». Об этом он сказал во время встречи с российскими журналистами в Ереване, сегодня, 18 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

primeminister.am Встреча с российскими журналистами

По словам армянского премьера, после поражения боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, исламисты «ищут новые места, где можно проявить себя». Азербайджан же, как утверждает Пашинян, является «очень удобной точкой», которая позволяет действовать в направлении Ирана, российского Южного Кавказа и Центральной Азии, сообщает lenta.ru.

По этим причинам, считает премьер-министр, следующий виток эскалации в Нагорном Карабахе уже не будет локальным. Понимание этой картины, по его словам, есть не только в Ереване, но также в Москве, Баку и Тегеране.

В этом контексте глава армянского правительства обозначил важность Закавказского региона для России, выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в решении нагорно-карабахской проблемы и станет гарантом того, что этот вопрос решится «исключительно мирным путем». По его словам, у России есть все необходимые рычаги, которые позволят не допустить новую эскалацию.

«И я не могу поверить, что, когда понадобится, россияне не используют эти рычаги», — подчеркнул он.