Ереван, 17 мая, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Ходатайство президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна за экс-президента Армении Роберто Кочаряна вызывает некоторые вопросы с политической точки зрения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване, сегодня, 17 мая.

Photolure Сержа Саргсян (справа) и Никол Пашинян во время переговоров об отставке Саргсяна. Апрель 2018 года

По словам армянского премьера, он может понять господина Саакяна «с моральной точки зрения», однако «с политической точки зрения возникают некоторые вопросы».

«Например, если будет какое-то дело в суде Нагорного Карабаха — как бы они относились, если бы я так же попробовал поручиться за кого-то? И надо уточнить — в чем они поддерживают Роберта Кочаряна», — цитирует Пашиняна «Коммерсант».

Он пояснил, что знал о приезде Бако Саакяна заранее и в личной беседе выразил отношение к его поступку. Однако каким именно оно было, подробно раскрыть господин Пашинян отказался.

Никол Пашинян также добавил, что судебное разбирательство в отношении Роберта Кочаряна пользуется широчайшей поддержкой в армянском обществе, а некоторые даже хотели бы видеть на скамье подсудимых еще одного экс-президента — Сержа Саргсяна: «Я честно скажу, меня люди прямо критикуют за то, что Серж Саргсян пока еще находится на свободе. И не просто люди, а СМИ, общественные организации». При этом Пашинян напомнил, что такие вопросы решают следственные органы, и не по политическим соображениям. В противном случае, по словам главы армянского правительства, «Серж Саргсян давно был бы в тюрьме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и бывший президент НКР Аркадий Гукасян 16 мая прибыли в суд общей юрисдикции Еревана, чтобы поручиться для изменение меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Адвокаты Кочаряна ранее уже представили суду поручительства Саакяна и Гукасяна, однако судья Давид Григорян заявил, что Бако Саакян и Аркадий Гукасян должны лично явиться в суд, чтобы разъяснить им их права и обязанности.

Суд над Робертом Кочаряном уже идет четвертый день. Пока что рассматривается мера пресечения для бывшего главы Армении, который находится под арестом с декабря прошлого года. Адвокаты подсудимого требуют немедленно освободить Кочаряна из-под стражи.

Как сообщил до начала судебного заседания пресс-секретарь лидера Карабаха Давид Бабаян, в ереванском суде Бако Саакян не будет представлять коллективную волю официального Карабаха.

Роберт Кочарян и еще трое бывших высокопоставленных политиков обвиняются в узурпации государственной власти в марте 2008 года.