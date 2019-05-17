Москва, 17 мая, 2019, 21:59 — ИА Регнум. США выставили себя «в неблаговидном свете», введя санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек», заявили 17 мая в пресс-службе МИД России.

Rosgvard.ru Тактическое учение подразделения СОБРа

В ведомстве напомнили, что данное подразделение, дислоцированное в Чечне, известно заслугами в борьбе с террористическими группировками, и его бойцы постоянно рискуют жизнями ради безопасности как России, так и других государств.

«Кому в таком случае пособничают США, пытаясь помешать усилиям по противостоянию международным террористам и бандитам? Ответ очевиден», — констатировали в МИД.

Российские дипломаты также обратили внимание на то, что расширение санкций со стороны США последовало всего спустя два дня после визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео.

«Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность. Это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика», — отметили в МИД, подчеркнув, что конфронтационное поведение властей США не принесёт никакой пользы, а лишь «ведёт к повышению напряжённости в мире».

Отмечается, что российская сторона не оставит данный шаг Вашингтона без ответа.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Соединённые Штаты ввели санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» и ещё пятерых российских граждан в рамках так называемого акта Магнитского.

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