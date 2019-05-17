Махачкала, 17 мая, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Глава Докузпаринского района Республики Дагестан Абдурагим Алискеров арестован по подозрению в даче взятки в крупном размере. По версии следствия, он заплатил 23 млн рублей за назначение на должность главы района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Докузпаринского района вчера, 16 мая, проходили обыски. Оперативные мероприятия проводились и в доме главы района. По информации источника в правоохранительных органах, Алискеров был задержан.

Сегодня, 17 мая, появилась информация, что его доставили в Москву, и Басманный суд столицы вынес решение о заключении Алискерова под стражу в связи с расследованием в отношении него уголовного дела о даче взятки в размере 23 млн рублей за способствование назначению его на должность главы муниципального образования.

Срок ареста главы муниципалитета — до 15 июля. Исполняющего обязанности руководителя района выберут депутаты Докузпаринского района 20 мая.

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