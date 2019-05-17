Екатеринбург, 17 мая, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Более 30 участников из 20 регионов страны на площадке Уральского государственного медицинского университета представили проекты в сфере медицины и сохранения здоровья в рамках очного этапа номинации «Мое здоровье» Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

Конкурс — один из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Проекты номинации «Мое здоровье» посвящены развитию здравоохранения и просвещению россиян в области ответственного отношения к здоровью; развитию сферы физической культуры и спорта, научным исследованиям в области здравоохранения; внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательные организации; развитию добровольчества и наставничества в сфере здравоохранения, а также корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочих местах.

Свои идеи и разработки на конкурс представляют учащиеся, студенты, молодые специалисты до 35 лет.

«Конкурс с уже многолетней историей «Моя страна — моя Россия» в этом году вошел в состав платформы «Россия — страна возможностей». И уже сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества участников — почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом, более 35 тысяч человек. В этом году номинация «Мое здоровье» вошла в число самых востребованных. В ней участвовали более 3 тысяч человек. Свердловская область — лидер по числу поданных заявок (11%), также наиболее активными стали участники из Московской и Оренбургской областей (по 5,5%) и из Республики Татарстан (5%)», — отметил руководитель проектов платформы «Россия — страна возможностей» Лука Горубин.

Церемония открытия очной защиты проектов началась с приветствия заместителя Министра здравоохранения РФ, финалиста конкурса «Лидеры России» Олега Салагая.

«Номинация «Мое здоровье» проводится второй год подряд, и нам очень приятно, что за это время она стала одной из самых популярных и востребованных в рамках конкурса. Мы желаем удачи всем тем, кто принимает участие в этом конкурсе, и со своей стороны обещаем, что каждый из проектов будет не просто внимательно рассмотрен экспертами, но будет оценен Министерством здравоохранения. Мы со своей стороны постараемся, чтобы каждая работа нашла свое практическое применение. Успехов вам, уважаемые коллеги и, конечно, здоровья», — обратился к участникам Олег Салагай.

«Номинация «Мое здоровье» появилась 2 года назад по инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это очень важно для нас как организаторов конкурса, так как и техническое задание для конкурсных проектов (содержание самой номинации), и экспертизу конкурсных работ проводят специалисты профильного ведомства. Это создаёт большие возможности для конкурсантов — быть услышанными, найти прямую поддержку для реализации своих идей. В этом году это одна из популярных номинаций — 8,35% участников от общего числа. Молодые люди пишут о том, что важно для них, в чем они видят особую актуальность. А это значит, что тема здоровья, здорового образа жизни их волнует. Для профильного же ведомства — это уникальная возможность с помощью конкурса провести своего рода общественный молодёжный мониторинг проблемных вопросов отрасли», — отмечает Лариса Пастухова, координатор конкурса «Моя страна — моя Россия», председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально — экономические инициативы».

В Екатеринбурге очная защита проектов проходит впервые. Координатором номинации выступил Уральский государственный медицинский университет.

«Совместно с Министерством здравоохранения РФ мы провели большую организационную работу. В итоге на заочной экспертизе было задействовано 70 экспертов из разных регионов России. Проведение конкурса позволяет не только выявлять передовые инициативы молодого поколения и брать их на вооружение, и в очередной раз доказывает, что проектная деятельность способствует формированию многогранной личности и стратегического мышления», — отметила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Три финалиста конкурса — Иван Усынин, Екатерина Быстрова и Елизавета Серкова-Холмская — из Свердловской области. Они представили проекты по профилактике ВИЧ среди студентов, по реабилитации после косметических процедур, а также в области геронтологии (здоровое долголетие).

Экспертами очного этапа выступили представители Министерства здравоохранения Свердловской области, руководители крупных компаний в области медицины и здравоохранения.

Победителями конкурса стали Руслан Шекуров (проект «Сообщество доноров», Республика Татарстан), Ольга Жигачёва (проект «Здоровый образ жизни», Волгоградская область) и Александр Георгиевский (проект «Синергия», Московская область).

Проекты еще трех участников конкурса будут отмечены специальными призами: «Скажи астме — нет!» Павла Бережанского (Московская область), «Ортопедическая клумба в ДОУ» Ольги Колесниковой (Новосибирская область) и «Реабилитационный центр» Валерия Таганова (Липецкая область).

Распределение мест среди победителей будет объявлено на Петербургском международном экономическом форуме — 2019. Лучшие проекты получат поддержку и будут реализованы уже в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Моя страна — моя Россия» в этом году вошел в платформу «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.

В числе призов: стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Кроме того, 200 лучших конкурсантов смогут пройти обучение в специализированном образовательном центре.