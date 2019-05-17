Пермь, 17 мая, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Новое мобильное приложение фестиваля «Российская студенческая весна» за первые 8 часов работы вошло в ТОП бесплатных приложений для Android. Разработанное как агрегатор информационных потоков проекта, оно стало универсальным средством взаимодействия участников и зрителей творческого проекта платформы «Россия — страна возможностей».

Studvesna.info Участники фестиваля «Российская студенческая весна»

Открытие фестиваля, который в этом году проходит в Перми, стартовал во вторник, 14 мая, и продлится по 19 число. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоится накануне, 18 мая. Пермский фестиваль собрал 3000 конкурсантов — лучших творческих студентов из 75 регионов России, а также более 50 экспертов и почетных гостей. Конкурсные работы оценивают 40 выдающихся деятелей культуры России.

Чтобы объединить финалистов и участников региональных этапов проекта, всю творческую молодёжь страны и болельщиков, организаторы фестиваля создали уникальное мобильное приложение для мобильных платформ Android и IOS.

Приложение не только помогает оперативно получить информацию о фестивале, конкурсных площадках, достопримечательностях Перми, маршрутах следования специально организованного транспортного сообщения, но также в режиме «онлайн» отслеживать любые изменения программы мероприятий.

Отличительной чертой «Студвесны» в 2019 году стало проведение регулярных интернет-трансляций региональных фестивалей в социальной сети «ВКонтакте». Мобильное приложение позволяет просматривать прямые трансляции с конкурсной площадки финала по выбору пользователя.

Любой пользователь, скачавший приложение, может познакомиться с выступлениями конкурсного направления «Региональные программы», а также стать зрителем церемонии закрытия фестиваля. В приложение интегрирован также развлекательный чат «Подслушано на РСВ».

Фестиваль является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. Первая «Российская студенческая весна» прошла в России в 1993 году. В 2019 году фестиваль вошел в платформу «Россия — страна возможностей» и стал ее первым творческим проектом.

По итогам 75 региональных фестивалей в финал вышли 3000 участников, которые представляют свои творческие работы в 7 направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

В состав жюри в этом году вошли известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели. В их числе: обладательница премии Grammy певица Polina; артист балета, обладатель двух высших театральных наград России «Золотая маска» Владимир Варнава; главный режиссёр Театра «Русская песня» Максим Лахно; российская актриса театра и кино Анастасия Панина; ведущая «Первого канала» Дильбар Файзиева; чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Сборная Камызякского края по КВНу» Денис Дорохов, главный режиссёр Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Евгений Шевцов и другие, не менее известные члены жюри.

Учредителями фестиваля в 2019 году выступают правительство Пермского края и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Партнёром фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».

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