Киев, 17 мая, 2019, 19:43 — ИА Регнум. На Украине работа одного депутата Верховной рады обходится налогоплательщику в $13,2 тыс в месяц. Об этом 17 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр МВД Украины Анатолий Могилев, комментируя выход фракции «Народный фронт» из так называемой коалиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

По его словам, депутаты пытаются найти формальные причины, чтобы новоизбранный президент Владимир Зеленский не распустил парламент.

«Они настолько хотят остаться в этом политическом бомонде, остаться у этой кормушки, что придумывают различные формальные способы. «Народный фронт» вышел из коалиции. Есть 30 дней на формирование новой коалиции, с их точки зрения. Поэтому, с их точки зрения, это не позволит президенту распустить парламент досрочно. Они останутся до конца октября, если не будет досрочных выборов», — сказал Могилев.

Он напомнил, что в бюджет Украины на 2019 год на финансирование парламента и его аппарата заложено более $66,4 млн.

«У нас режим работы депутата — уникальная ситуация. В месяце у нас восемь сессионных дней: две сессионные недели, работа по четыре дня… Еще одна неделя работа в комитетах, это работа с документами, которые готовит ВР, еще одна неделя работы в округах, куда партийные списочники вообще не ездят… В большинстве случаев, когда нам показывают сессионный зал, там бывает 50−70−100 человек. Если что-то происходит радикальное, людей собирается больше. Все остальные гуляют. По нашему КЗоТУ (Кодекс законов о труде), если человек, работающий в любой структуре любой формы собственности прогуляет три часа рабочего дня, его имеют право уволить с работы», — добавил Могилев.

Он также предложил увольнять депутатов за прогулы и опоздания на работу.

«Каждый прогул депутата очень дорого стоит нашему населению. Если ввести норму и обязать этих людей восемь дней в месяц находиться в зале с 10 утра до 18:00, присутствовать в комитете раз в неделю, когда идет работа в комитетах, и увольнять их за отсутствие, поверьте, 2/3 парламента не будет в парламенте. Там же все — непростые парни, довольно обеспеченные. Если заставить их работать, они будут работать. Задача любого парламентария — заниматься законотворческой работой», — напомнил Могилев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая «Народный фронт» объявил о выходе из парламентской коалиции. После этого спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что коалиция прекратила свое существование.

«Согласно положениям ч.7 ст.83 КУ в течение одного месяца с сегодняшнего дня, с дня прекращения деятельности коалиции в Верховной раде, должна быть сформирована новая коалиция», — сказал Парубий.