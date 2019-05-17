Кострома, 17 мая, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Костромской области начала работу программа «Успех каждого ребенка». Любой родитель сможет получить сертификат на бесплатное посещение детьми кружков и секций — даже самых популярных и востребованных. Дополнительное образование оплатит федеральный бюджет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детское творчество

Система персонального финансирования дополнительного образования начнёт действовать с сентября. Основной принцип новшества — деньги следуют за ребенком, объясняют специалисты. Для образовательной организации сертификат — это деньги, которые она может заработать только в том случае, если заинтересует ребенка прийти в нее учиться.

«Чтобы стать участником проекта родителям необходимо зарегистрироваться на сайте Навигатора дополнительного образования. Затем в каталоге выбрать занятия и записать ребёнка на обучение. Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдаётся Сертификат персонифицированного финансирования с определенной суммой на счёте. Ребёнок посещает занятия, оплата за обучение списывается со счета», — сообщает пресс-служба городской администрации.

В выборе занятий дети не ограничены, им доступны все кружки и секции, размещенные в каталоге Навигатора, вне зависимости от формы собственности.

Чтобы стать участником проекта родителям нужно зарегистрироваться на сайте р44.навигатор.дети.

Планируется, что с нового учебного года сертификатом можно будет оплатить четверть всех кружков и секций, работающих в области.