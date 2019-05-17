Москва, 17 мая, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Реализация истинных интересов жителей Украины требует более адекватных фигур, чем ушедшие в отставку глава МИД Украины Павел Климкин и руководитель СНБО Александр Турчинов, отметил 17 мая член Совфеда Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Напомним, 17 мая Климкин и Турчинов подали в отставку в связи с прекращением полномочий пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко

«Турчинов и Климкин уходят в отставку. Закономерно. Вряд ли кто будет сильно сожалеть. Важно, чтобы эти ключевые позиции не заняли их клоны, что сведет новое президентство к очередному раунду бесплодной русофобии. Забота о подлинных интересах Украины требует более адекватных фигур», — написал в микроблоге Пушков, комментируя эти отставки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля ЦИК Украины официально признал поражение нынешнего президента Украины Порошенко во втором туре выборов главы государства. Его оппонента Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей.