Киев, 17 мая, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Украинская парламентская фракция «Народный фронт» вышла из коалиции, чтобы не допустить досрочного роспуска Верховной Рады и ещё на полгода продлить жизнь этому составу парламента, который не хочет брать на себя ответственность. Об этом 17 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Дмитрий Раимов.

Цитата из кф Свадьба в Малиновке. Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Внутренняя политика Украины

По его словам, депутаты Верховной Рады «пытаются скрыть свои действия, которые были под категорией преступления и разворовывания».

«Сейчас никто не собирается объединяться в коалицию в преддверии окончания каденции. Если объединиться в коалицию, это взять на себя ответственность за то, что происходит в стране. Если нет коалиции, то депутаты отчасти не несут никаких политических рисков. Ситуативное голосование у нас может быть под куполом, но брать на себя ответственность никто не хочет», — пояснил Раимов.

Он считает, что решение «Народного фронта» о выходе из коалиции направлено не против Зеленского, а против уходящего президента Петра Порошенко.

«Это шаг против президента, который был заинтересован в досрочном роспуске парламента…

На осень, когда будут срочные выборы, если они состоятся в октябре, Порошенко будет соревноваться с новым форматом Гриценко плюс Садовой, Вакарчуком, плюс Юлия Владимировна. Порошенко нужно было сейчас идти на выборы, чтобы побеждать и становиться оппозиционером №1. «Народный фронт» сделал так, чтобы к осени у президента не было такой возможности», — считает Раимов.

Политтехнолог также считает, что у новоизбранного президента Владимира Зеленского будут юридические основания для роспуска парламента.

«Они сделали небольшой юридический приём, но есть нюансы. Если захотеть распустить парламент для этого есть юридические возможности. Есть Окружной киевский суд, в который было подано ходатайство по коалиции. Суд затребовал у Верховной рады список коалиции. Это было в марте. Если опираться на то, что список не был предоставлен еще тогда, суд может вынести решение, что коалиции нет давно… Решение парламента можно обнулить», — заверил Раимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая спикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, что коалиция в Верховной раде прекратила свое существование. «Сегодня коалиция депутатской фракции Европейская Украина в ВР VIII созыва прекратила свою деятельность. Согласно положениям ч. 7 ст. 83 КУ в течение одного месяца с сегодняшнего дня, с дня прекращения деятельности коалиции в Верховной раде, должна быть сформирована новая коалиция», — сказал Парубий.

До этого «Народный фронт» объявил о выходе из парламентской коалиции.