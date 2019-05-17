Санкт-Петербург, 17 мая, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Российские суды могут полностью избавиться от клеток и «аквариумов» в залах заседаний, где сейчас держат подсудимых. Об этом сообщил глава министерства юстиции Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Коновалов

«В целом концепция поддержана не только Минюстом, но и другими заинтересованными ведомствами. Еще обсуждается два варианта, которые должны быть оценены должным образом — полный отказ от ограждений вообще или использование светопроницаемого пластика или стекла, чтобы сохранить уровень безопасности, но не унижать человеческое достоинство. <…> Возможно, полный отказ от любых ограждений в зале судебных заседаний будет предпринят», — сказал министр.

Напомним, законопроект, вводящий в России запрет на использование клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний, внесли в Госдуму члены Совфеда в 2018 году. Поправки в УПК запрещают помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, которые мешают им общаться с адвокатами.

В качестве аргумента сенаторы отмечали, что общество в целом тоже негативно относится к помещению людей в клетки или «аквариумы».