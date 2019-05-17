Кострома, 17 мая, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников отправился в Казахстан укреплять экономические связи, — об этом сообщила пресс-служба главы области. В ходе визита, Сергей Ситников планирует встретиться с мэром второго по величине города Казахстана Алматы Бауыржаном Байбековым.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

По сведениям костромской областной администрации, Казахстан является одним из перспективных партнеров Костромской области.

«За последние годы между предприятиями и организациями сторон установились тесные торгово-экономические связи. Костромская область поставляет в Казахстан древесину и изделия из нее, продукцию металлообрабатывающего производства, машины и оборудование, драгоценные металлы и камни, импортирует продукцию химической промышленности. Средний объем внешнеторгового оборота Костромской области с Казахстаном за последние три года составил 44 млн долларов.

Перспективными сферами взаимодействия Костромской области с Казахстаном могут стать лесопромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность и агропромышленный комплекс», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, Сергей Ситников планирует встретиться с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который долгое время возглавлял костромскую епархию.

Напомним, в 2015 году между администрацией Костромской области и акиматом Кызылординской области Казахстана было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.