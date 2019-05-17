Нью-Йорк, США, 17 мая, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал последний день торгов на неделе в «красной зоне» из-за сложной ситуации вокруг торговых переговоров с Китаем, 17 мая передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 142,73 пункта (0,55%), до 25 719,95 пункта, индекс S&P 500 открылся снижением на 17,72 пункта (0,62%), на уровне 2858,60 пункта, индекс Nasdaq снизился на открытии на 69,01 пункта (0,87%), до 7829,03 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая неделя торгов на Уолл-стрит началась с резкого падения всех основных индексов из-за обострения торговой войны США и Китая, однако за последующие три дня фондовый рынок отыграл спад.

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