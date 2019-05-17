Рим, 17 мая, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Одна из двух правящих партий Италии — «Движение 5 звезд» не подержит проект бюджета страны, если в нем будет заложен дефицит выше 3% ВВП, заявил в пятницу, 17 мая, лидер «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает информагентство ANSA.

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Дефицит бюджета не более 3% ВВП — стандартное правило для всех стран Евросоюза (для стран с высоким госдолгом, в том числе для Италии, действуют еще более жесткие нормы).

Ранее о возможности нарушения этого правила ЕС заявил лидер второй правящей партии — «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини: по его словам, если экономические интересы страны потребуют нарушения этого правила, то оно должно быть нарушено.

Наблюдатели полагают, что очередной обмен репликами между лидерами правящих партий объясняется почти исключительно приближением выборов в Европарламент (пройдут 26 мая): Сальвини делает ставку в своей кампании в том числе на борьбу с евробюрократами, «Движение» в свою очередь борется прежде всего за голоса тех, кто не будет голосовать за Сальвини.

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