Санкт-Петербург, 17 мая, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ обжаловало решение Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с России 159 млн долларов по иску двух украинских компаний в связи с присоединением Крыма к России. Об этом заявил глава Минюста Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Коновалов

По словам Коновалова, решения по двум компаниям уже обжалованы, еще по шести компаниям только идет работа, но и по ним будут поданы апелляции.

Министр полагает, что России необходимо участвовать в международных арбитражных спорах, так как против государства развернулась «юридическая война».

«В будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали в отношении РФ в международных арбитражных инстанциях, которые Российская Федерация считает некомпетентными, РФ будет принимать участие. Раньше мы там участия не принимали, но мы видим, что в отношении России идет откровенная юридическая война», — сказал Коновалов.