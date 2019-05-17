Рязань, 17 мая, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Детское игровое оборудование закуплено для Лесопарка и Соборного парка в Рязани закуплено в соответствии с условиями муниципального контракта и полностью установлено. Об этом сообщили рязанские СМИ по итогам визита вечером 16 мая в парк представителей следственных органов. 17 мая директор МУП «Лесопарк» провел специальную экскурсию для журналистов.

Цитата из м∕ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Детская площадка

Портал ya62.ru цитирует мэрию Рязани: «Распоряжением горадминистрации МАУК Рязани «Лесопарк» было передано в оперативное управление детское оборудование от УЭ и ЖКХ: канатная конструкция «Трио», игровой комплекс «Космос», игровой комплекс «Горка», четыре качалки на пружине, две карусели трехместные, беседка, песочница с навесом, карусель шестиместная, игровой комплекс «Тарзанка» и другое оборудование. Все оборудование было установлено на территории рязанского Лесопарка, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов. Исключение составил детский комплекс «Космос», который в целях благоустройства сквера Рязанского кремля был изъят из оперативного управления МАУК «Лесопарк» на основании распоряжения администрации Рязани от 8 ноября 2018 года и передан в оперативное управление МБУ «Дирекция благоустройства города». 10 ноября указанное оборудование было установлено на площади Соборной. Канатная конструкция «Трио», согласно приказу директора МАУК города Рязани «Лесопарк» от 6 мая была демонтирована с целью последующей установки ее на пляже реки Старица в срок до 1 июня 2019 года. Демонтированная конструкция находится в наличии на территории МАУК «Лесопарк».

Как пишет «Областная рязанская газета», следователи подтвердили наличие детских площадок в Лесопарке и Соборном парке: установлено, что оборудование закуплено в соответствии с условиями муниципального контракта и имеется в наличии в полном объеме. Следователи уже опросили сотрудников мэрии, а также подрядчиков. Тем не менее, проверка продолжается.

17 мая журналистов пригласили в Лесопарк на экскурсию: директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев рассказал, что всё закупленное оборудование не сумели разместить на территории лесопарка, а потому площадки установили в других парках и скверах города.

«Нет у нас «фейковых» детских комплексов, все они на виду. Будем ждать заключения контрольно-счетной палаты, которое мы услышим на следующем комитете», — цитирует издание председателя комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы Александра Бурцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на встрече президента Владимира Путина с участниками медиафорума ОНФ в Сочи журналистка ГТРК «Ока» Ирина Чепелева рассказала об отсутствии площадки в Лесопарке Рязани — при том, что акт приёмки работ был подписан. Следственный комитет в тот же день начал доследственную проверку.