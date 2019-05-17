Одесса, Украина, 17 мая, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх, в ночь на 17 мая совершил экстренную посадку в Одессе из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва на борту, передаёт УНИАН.

(сс) LoadedAaron Самолет идет на посадку

Сообщается, что самолёт в течение шести часов находился в международном аэропорту «Одесса», где подвергся тщательной проверке.

Взрывных устройств на борту воздушного судна обнаружено не было. После 10:00 рейс с пассажирами вылетел в Египет.