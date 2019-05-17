Калуга, 17 мая, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Крупную партию сотовых телефонов изъяли сотрудники исправительной колонии №3 Калужской области при досмотре микроавтобуса, въезжающего на территорию учреждения. Как сообщила 17 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, кроме 40 мобильных телефонов были также обнаружены две сим-карты, четыре подвески для телефона и 47 зарядных устройства к средствам сотовой связи. Все предметы были спрятаны в картонной коробке, которая находилась в микроавтобусе.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области Крупную партию сотовых телефонов изъяли сотрудники исправительной колонии

«По факту попытки передачи запрещенных предметов в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ. Согласно данной статье, передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, запрещенных предметов влечёт крупный денежный штраф», — сказала Ирина Бегунова.

С начала 2019 года в исправительных колониях и следственных изоляторах калужского региона при доставке было изъято 32 сотовых телефона. При попытке проноса запрещенных предметов задержано семь граждан, из них двое привлечены к административной ответственности.