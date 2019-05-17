Ташкент, 17 мая, 2019, 16:09 — ИА Регнум. В Узбекистане с озабоченностью восприняли акции беспилотников против двух нефтяных насосно-компрессорных станций, принадлежащих саудовской государственной компании Saudi Aramco, говорится в заявлении МИД Узбекистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«Эти провокации являются серьезной угрозой жизни людей, работающих на нефтяных станциях. Министерство призывает мировое сообщество предпринять меры по недопущению впредь подобных действий, негативно сказывающихся на устойчивых поставках нефти и развитии мировой экономики в целом», говорится в заявлении.

Ранее, власти Саудовской Аравии обвинили Иран в том, что он является организатором нападения на саудовскую нефтяную инфраструктуру, при этом, ответственность за нападение взяло на себя йеменское повстанческое движение «Ансар Алла».

Саудовская Аравия указала, что йеменские хуситы, которые по сути — подразделение иранского Корпуса стражей Исламской Революции, являются лишь исполнителями экспансионистских планов Ирана.