Рим, 17 мая, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Корабль Sea Watch, перевозящий нелегальных мигрантов, не будет впущен на территорию Италии, заявил в пятницу, 17 мая, глава МВД, вице-премьер Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

Иван Шилов ИА REGNUM Корабль с беженцами

Ранее стало известно, что на борту корабля, который подобрал мигрантов в территориальных водах Ливии, находится 65 человек, в том числе 15 несовершеннолетних и двое младенцев. Перевозчики подвергают жизнь людей серьезному риску, сказал Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Власти Италии отрицают намерение штрафовать за спасение мигрантов