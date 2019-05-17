Бишкек, 17 мая, 2019, 15:50 — ИА Регнум. «Борьба с коррупцией не остановится, а будет продолжаться. В этой борьбе президент один не справится. У меня есть воля — как президент буду стоять во главе этой борьбы. Но есть и те, которые не желают этого», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с жителями Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков

По словам киргизстанского лидера, госслужащие перестанут совершать коррупционные преступления только тогда, когда все киргизстанцы будут бороться с этим негативным явлением.

«Как говорят, «Горбатого могила исправит», те, которые привыкли кормиться с большой кормушки, теперь не хотят терять этого. Все замешанные в коррупции чиновники, вне зависимости от их былых заслуг и ранга, какую бы ветвь власти они не представляли, обязательно понесут строжайшее наказание», — подчеркнул он.

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Жээнбеков обратился к руководителям местных органов власти и правоохранительных структур, отметив, им нужно «прекратить занимать позицию «моя хата с краю»» и «перестать бояться открыто бороться с любыми проявлениями коррупции, иначе, это губительно скажется на будущем государства и народа».

При этом глава государства отметил, что коррупция имеет место там, где происходит непосредственный контакт между человеком, нуждающимся в оказании государственной услуги и государственным чиновником.

«Для того, чтобы это исправить, внедряется система, исключающая такой контакт. Вот тогда, во-первых, мы ликвидируем бюрократию, а во-вторых, не будет коррупции», — подытожил президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по информации совета безопасности Киргизии, в 2018 году ущерб от коррупции в стране составил 6 млрд 927 млн сомов (6,4 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что в минувшем году в рамках антикоррупционных уголовных дел арестованы: бывшие премьер-министры Сапар Исакови Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, экс-мэры киргизской столицы Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов, экс-руководитель таможенной службы Адамкул Жунусови семь бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.