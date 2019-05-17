Гонолулу, США, 17 мая, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Исследование, предпринятое биологами из США, позволило обнаружить разновидность кораллов, хорошо адаптировавшихся к изменившимся климатическим условиям, 15 мая сообщило издание Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

PollyDot Кораллы

Сотрудники Гавайского университета в Маноа провели исследование в акватории залива Канеэ, экосистема которого серьёзно пострадала в результате сброса в залив сточных вод. Загрязнение данной акватории, продолжавшееся в период с 1930 по 1970 годы прошлого века, привело к гибели 95% кораллов в районе местного рифа.

Однако после переноса стока вод в другое место и внедрения защитных мер кораллы возродились, адаптировавшись к водам, имевшим более высокую температуру и кислотность и в силу этого считавшимся для них непригодными.

В ходе экспериментов, проведённых в лаборатории Гавайского университета в Маноа, удалось установить, что данная разновидность кораллов сохраняет жизнеспособность в среде, где кислотность и температура водной среды имеют ещё более высокие показатели, чем в заливе Канеэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из Австралии сообщили, что угроза микроорганизмам, синтезирующим кислород в океане, исходит от загрязнения пластиком.