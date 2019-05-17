Берлин, 17 мая, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Для покидающей политику Ангелы Меркель важно, кем она останется в истории, и ключевую роль сыграет судьба «Северного потока — 2» — символа способности ЕС отстаивать свои интересы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 мая, комментируя высказывания канцлера Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Ранее Ангела Меркель заявила журналистам, что после ухода с канцлера не намерена занимать ни одну из ключевых должностей в руководстве Евросоюза, а также не собирается претендовать на политические посты и в Германии.

«То, что Ангела Меркель после ухода с поста канцлера ФРГ не собирается занимать никаких официальных постов ни в Германии, ни в Европе, в том числе в руководстве Европейского союза, логично. Меркель — крупная политическая фигура, и само собой разумеется, для неё принципиально важным является то, кем она останется в истории. Никакой пост в руководстве ЕС не может идти для нее ни в какое сравнение с постом канцлера ФРГ, всё будет понижением.

Теперь о результатах, с которыми она останется в истории. Меркель много сделала на своём посту, многого добилась. У неё были и ошибки, и главная из них — украинская авантюра, ставка на отрыв Украины от России, на превращение её во врага России и русских, поддержка режима Порошенко. Всё это было и остаётся во вред Германии.

Сложилось так, что оценка её вклада в историю своей страны и Европы всецело зависит не от всего вышеперечисленного, а от того, сумеет ли Меркель довести до конца осуществление проекта «Северный поток — 2». Дело здесь не в коммерческой выгоде этого проекта для Германии, хотя она велика, и немецкий бизнес и немецкое общество это хорошо понимают и ценят. Проект «Северный поток — 2» для умных европейцев (а остаться в памяти можно только у умных людей) стал символом способности Европы независимо обеспечивать свои экономические интересы, проводить самостоятельную политику в принципиально важных для себя вопросах.

Итак, если осуществится «Северный поток — 2», Ангеле Меркель припишут в заслугу и его, и все другие её важные для страны дела. Всё это будет записано в анналы истории, а ошибки отойдут на второй план.

Если Меркель сдастся американцам по этому вопросу, то многое действительно достойное памяти в её наследии будет предано забвению. Скажут, что её банально переиграл «коллективный Порошенко», — отметил Михаил Демурин.