Москва, 17 мая, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Примечательно, что на прошлой торговой сессии валютная пара доллар/рубль так и не обновила локальный минимум на отметке 64,33, которая является уровне смены тенденции. Таким образом, краткосрочно валютная пара по-прежнему остается в бычьем тренде с целью роста к 64,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Торговая война продолжает обрастать новыми подробностями. Сегодня китайская сторона заявила, что не понимает замысла приезда американской стороны в Китай для проведения консультаций. Также были сделаны заявления о том, что США в одностороннем порядке непрестанно усиливают торговые разногласия, что приводит к тому, что консультации терпят серьезную неудачу», — отметил эксперт.

Ситуация усиливает напряженность на мировых финансовых рынках. При этом нефть продолжает поддерживать рубль, ростом, на фоне возможных перебоев в поставках, грозящих к рынку в случае возникновения конфликта на Ближнем Востоке. Однако инвесторы игнорируют этот факт.

«В целом ситуация для рубля не изменилась. Глобальные риски сохраняются. С июня 2019 года ожидается начало ослабления рубля», — считает Исмаилов.

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