Уфа, 17 мая, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Участники III Международного съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами, прошедшего в Уфе, обсудили ошибки и особенности перехода на новую систему, которая стартовала в январе 2019 года. Среди прозвучавших проблем была и собираемость платежей с населения. Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев поделился ожиданием, что во втором квартале 2019 года показатели улучшатся, и добавил, что компания выступила с инициативой разрешения проблемы через привлечение к работе расчётных центров. Об этом было заявлено на съезде, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Буцаев отметил, что по итогам первого квартала собираемость платежей с населения лишь немногим выше 50%.

«Ожидаем, что во втором квартале показатели изменятся в лучшую сторону. Но в любом случае собираемость идет медленнее, чем это было заложено в планах субъектов. Есть инструменты, как исправить эту ситуацию — это подключение к работе расчетных центров. Те регионы, которые используют их, собирают кратно больше остальных. Мы сейчас вышли с инициативой регламентирования работы, которая бы позволила законно использовать расчетные центры и повышать собираемость платежей с населения», — цитирует его выступление ИА «Башинформ».

Напомним, с 1 января 2019 года большинство регионов России перешли на новую форму работы в вопросе обращения с твёрдыми коммунальными отходами — были приняты территориальные схемы и программы обращения с отходами, выбраны единые региональные операторы. Лишь 12 регионов пока не перешли на новый порядок, им дано время до 1 января 2020 года. Созданный для централизованного контроля в этой сфере «Российский экологический оператор» высказал готовность оказать помощь оставшимся регионам.

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