Вашингтон, 17 мая, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Слежка агентов ФБР за сотрудниками предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в 2016 году является государственной изменой, об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Очень плохая ситуация. За государственную измену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена», — написал Трамп.

По его словам, до этого ничего подобного не происходило в американской политике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что минюст ведет расследование обстоятельств, при которых велась электронная слежка за соратниками президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

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