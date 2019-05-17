Москва, 17 мая, 2019, 15:28 — ИА Регнум. В Москве перекроют движение из-за велофестиваля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Садовое кольцо. Москва

19 мая полностью закрыта дорога для автовладельцев с 6:00 и до обеда на Садовом кольце. Кроме того, перекрытие ожидает участок проспекта Академика Сахарова возле его пересечения с Садовым кольцом и участок улицы Каланчёвской.

«В воскресенье велофестифаль — сначала велогонка на Садовом, а потом прогулка всех фанатов и профессионалов. Если вы не с ними, то будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, велопрокат в Москве работает с 25 апреля.