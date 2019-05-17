Тюмень, 17 мая, 2019, 16:19 — ИА Регнум. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) приостановлен допуск к участию в биржевых торгах АО «Антипинский НПЗ», об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре СПбМТСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Речь идёт о приостановке допуска АО «Антипинский НПЗ» к участию в организованных торгах в секции «Нефтепродукты» в связи с неисполнением обязательств в качестве продавца (поставщика) по заключённым договорам.

Отмечается, что АО «Антипинский НПЗ» является участником торгов на СПбМТСБ с февраля 2019 года. Последние торги предприятия на СПбМТСБ были осуществлены 19 апреля 2019 года. Ряд обязательств НПЗ по поставке нефтепродуктов (в основном лоты в размере 60 тонн) не были исполнены.

Кроме того, в ряде СМИ прозвучала информация со ссылкой на «Транснефть», что с мая на Антипинский НПЗ прекращены поставки нефти.

И как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля АО «Антипинский НПЗ» заявил своим кредиторам — «Сбербанку», «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и стройматериалов.

Антипинский НПЗ — тюменский частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. Завод является активом группы компаний «Новый поток».