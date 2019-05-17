Москва, 17 мая, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Разработка ледовой станции, способной дрейфовать в водах Арктики, ведётся российскими учёными, 17 мая сообщила пресс-служба Института океанологии имени Ширшова РАН.

Ocean.ru Арктика

Станция предназначена для мониторинга ледовой обстановки и климатических изменений. На неё будут возложены задачи по обеспечению безопасности мореплавания на участках, где пролегают трассы Севморпути. Работа данного научного объекта призвана помочь сохранению природного биоразнообразия в Арктике.

По информации, предоставленной пресс-службой: «Разрабатываемые автономные ледовые станции предназначаются также для мониторинга природных и антропогенных аномалий, предупреждения стихийных бедствий и техногенных катастроф».

Станция станет первым проектом такого рода, осуществленным в России. На сегодняшний день в мире насчитывается более 100 подобных объектов. Такие станции используются США, Канадой, Японией и ЕС, их пока нет в распоряжении Российской Федерации.

По словам представителей пресс-службы: «Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН работает над созданием автоматизированной системы подледных зондирований, предназначенной для мониторинга состояния морской среды и метеорологических параметров в Арктике»

В дальнейшем создание изделий такого класса будет продолжено. Представители института сообщили: «Данная система станет прототипом российских дрейфующих океанологических ледовых станций, которые обеспечат оперативное наблюдение за состоянием морской среды арктических акваторий, в том числе по трассе Северного морского пути, в целях экологически устойчивого развития региона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект специального судна для проведения исследований в высоких широтах, намерен реализовать Росгидромет. Для этого будет создана ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», которая может быть использована для нужд Военно-морского флота, авиации и составления прогнозов погоды.