Ереван, 17 мая, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Согласно ст. 166 ч. 1 и ст. 213 Конституции Армении, президент страны выдвинул кандидатуру на замещение вакантной должности судьи Конституционного суда. Вопрос избрания судьи Конституционного суда Национальное собрание рассмотрит 29 мая.

Sputnik Армен Саркисян (справа) и Никол Пашинян

Армен Саркисян выдвинул на вакантную должность судьи Конституционного суда кандидатуру заведующего кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета ЕГУ, доктора юридических наук, профессора Артура Вагаршяна.

Как пишет газета «Паст» («Факт»), это обстоятельство может вызвать новую напряженность в отношениях между премьер-министром и президентом. Дело в том, что для правящего большинства в НС кандидатом-фаворитом был Ваге Григорян — защитник прав правопреемников жертв по делу «1 марта», и они не раз прямо и косвенно давали понять, что отвергнут любую кандидатуру, выдвинутую президентом. И несмотря на то, что Ваге Григорян на этот раз был в числе девяти претендентов на вакантную должность судьи КС, Армен Саркисян отдал предпочтение другому человеку, тем самым противопоставившись парламентскому большинству.

Газета напоминает, что в начале апреля парламент отклонил кандидатуру, выдвинутую Арменом Саркисяном, и многие полагали, что президент республики представит парламенту кандидата, которому дает предпочтение премьер-министр. Однако, судя по всему, разногласия между Арменом Саркисяном и Николом Пашиняном очень глубоки, и вопрос о кандидатуре члена КС является лишь поводом. К примеру, все заметили, что Саркисян и Пашинян в последнее время вместе не участвуют ни в одном мероприятии, и похоже, за последнее время даже не было совместной встречи премьер-министра и президента, которую бы освещали в СМИ.

«Армен Саркисян играл очень стабилизирующую роль во времена революции и вплоть до досрочных парламентских выборов, что, по сути, способствовало реализации политической программы Никола Пашиняна. Казалось, что создана прекрасная возможность для сопоставления высокой легитимности и революционной энергетики Пашиняна с международными связями и опытом Армена Саркисяна. Однако революционная команда, по своей привычке, стала придерживаться иной логики, в результате чего Армен Саркисян так и не был интегрирован в так называемое новое правительство. Более того, его успешные зарубежные визиты вызвали ревность парламентского большинства. Революционная команда, по-видимому, в лице действующего президента видит реальную альтернативу и соперника. Однако, ради справедливости, нужно отметить, что Армен Саркисян не давал таких поводов. К этому стоит добавить также тот факт, что по результатам последних проведенных опросов, наши граждане более удовлетворены работой Армена Саркисяна, чем работой Никола Пашиняна», — пишет газета.

Автор статьи напоминает, что в последние месяцы произошло два знаменательных события, которые еще больше подчеркнули наличие противоречий между Николом Пашиняном и Арменом Саркисяном. Президент был приглашен на совместное заседание Советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха только в «последнюю минуту» и отказался поехать в Карабах. В начале апреля парламентское большинство фактически наложило вето на и без того ограниченные полномочия, отклонив предложенную им для утверждения кандидатуру судьи КС.

«Армен Саркисян фактически принял «брошенную перчатку» и не намерен отступать, свидетельством чего является то, что он в очередной раз выдвинул кандидатуру в члены КС, о котором эксперты в основном высказываются положительно и с удовлетворением, но чья кандидатура не по душе премьер-министру и парламентскому большинству.

Мяч сейчас на поле парламентского большинства. Команда Никола Пашиняна может продемонстрировать разумное политическое поведение — не усугублять противоречия с президентом и утвердить кандидатуру, выдвинутую Арменом Саркисяном.

Конечно, вполне возможно, что революционный максимализм блока «Мой шаг» приведет к другой тактике и очень скоро, в лице Армена Саркисяна публике будет представлен новый образ «врага». К сожалению, события прошедшего года говорят о том, что Пашинян и его команда, мягко говоря, не выделяются рациональным поведением», — резюмирует издание.