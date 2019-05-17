Анкара, 17 мая, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана на го-востоке страны в провинции Сиирт, об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.

(сс) Kurdishstruggle Члены Рабочей партии Курдистана

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.