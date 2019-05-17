Москва, 17 мая, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Россия заинтересована в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Совета Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Однако, по словам официального представителя Кремля, эта заинтересованность может реализовываться только на равноправной основе.

«Когда российская делегация должна абсолютно равноправно работать во всех механизмах. В противном случае говорить о сотрудничестве не приходится», — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства напомнил, что позиция России по работе своей делегации в ПАСЕ была абсолютно исчерпывающей и последовательной.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия приняла решение не участвовать в ПАСЕ после того, как российская делегация была подвергнута репрессиям. Российских парламентариев в ПАСЕ лишили права голоса и запретили участвовать в руководящих органах Совета Европы. Сделано это было после того, как в 2014 году Крым вернулся в состав России. В ответ Москва заморозила свой годовой взнос в 33 млн евро и не исключает вероятности покинуть организацию, если не будут восстановлены права российских парламентариев и они не смогут участвовать в выборах нового генерального секретаря организации.

Ранее глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Россия не отказывается от своих финансовых обязательств перед Советом Европы, а принятое ранее решение о приостановке взносов носит «исключительный характер». По его словам, если Россию восстановят в своих правах, то погашение задолженности будет носить технический характер.