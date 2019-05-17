Калуга, 17 мая, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» введен электронный мониторинг за ходом исполнения работ подрядными организациями. Об этом 17 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

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По информации ведомства, электронный мониторинг осуществляется с применением программного комплекса — «Система оперативного управления «Эталон». Данный комплекс позволяет автоматизировать документооборот, мониторинг и оперативный анализ дорожных работ, оценку эффективности работы сотрудников, а также контролировать выполнение подрядными организациями планов-графиков работ по государственным контрактам. В рамках заключенных контрактов подрядные организации обязаны проводить мониторинг указанных в системе замечаний по выполнению работ, устранять их и вносить в систему информацию об устранении, вести ежедневный отчет о проделанной работе и выполненных объемах.

По оценке профильного министерства, комплекс «Эталон» обеспечивает оперативность, доступность и достоверность данных для принятия управленческих решений, используя проектный подход, сокращая трудоемкость процессов координации участников приоритетных проектов.

Напомним, с 2019 года Калужская область является участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который включает реализацию трех региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный ремонт дорог калужский регион получит 3, 3 млрд рублей. Из консолидированного бюджета области финансирование дорожных работ составит 5,4 млрд рублей.