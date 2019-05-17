Эрбиль, Ирак, 17 мая, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Иракского Курдистана арестовали молодого человека, подозреваемого в террористическом акте в городе Мосул, сообщает 17 мая Kurdistan.ru.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Подозреваемый был арестован на территории курдской автономии, спецоперация и последующие следственные процедуры проходили и будут проходить в тесной координации с центральным правительством в Багдаде.

Напомним, 4 мая подозреваемый Ахмед Мохаммед Махди с помощью самодельного взрывного устройства совершил террористический акт в Мосуле, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. К счастью, обошлось без погибших.