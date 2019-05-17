Киев, 17 мая, 2019, 14:37 — ИА Регнум. 20 мая с 14.00 до 18.00 новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подпишет первый указ или акт о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов. Об этом 17 мая заявил в кулуарах парламента внефракционный депутат Василий Нимченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Между 14.00 и 18.00 появится первый указ или акт. В понедельник он станет главой государства, у него мандат президента», — сказал Нимченко.

Он напомнил, что в Раде нет коалиции почти 2,5 года. «Де-юре и де-факто коалиция прекратила свое существование, когда «Самопомощь», Ляшко и «Батькивщина» ушли из коалиции. Тогда коалиция прекратила своё существование. До сих пор её нет. Она не работает два года и шесть месяцев… Если нет коалиции, у президента есть все основания. Он воспользуется этими основаниями, и мы пойдём на досрочные выборы», — сказал Нимченко.

По его словам, Украину ожидает волна «посадок и отставок».

«Президент издал указ об освобождении руководителя полиции поблагодарил его, а через три дня его арестовали. Кто-то президенту слил секретную информацию: «Будут арестовывать. Разбирайтесь с ним». Президент сказал, что все, кто совершал правонарушения криминального характера понесут ответственность. Это упреждающий удар уходящего президента или агония», — сказал Нимченко.

Он назвал «побегом крыс с корабля» отставку замглавы Администрации президента Константина Елисеева и представителя президента в парламенте Ирины Луценко.

«Это напоминает корабль, который остается пришвартованным с канатами. Знаете, кто убегает по канатам с корабля? Крысы убегают с корабля. Сегодня мы это наблюдаем. Корабль отчаливает от причала, но есть еще связывающие канаты», — подытожил Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-главе Нацгвардии Юрию Аллерову. В частности, суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью внесения залога 4 млн 802,5 тыс. грн. Также его обязали сдать паспорта, чтобы он не выехал за границу.

Напомним, 16 мая замглавы администрации президента Константин Елисеев написал заявление об отставке. 17 мая в отставку ушла представитель президента в парламенте Ирина Луценко.