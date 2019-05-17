Калуга, 17 мая, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 16 мая приветствовал участников гала-концерта конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Лучики надежды — 2019».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил лидеров конкурса детского творчества

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вот уже 22 года воспитанники образовательных учреждений демонстрируют свои таланты и достижения, в этом году более 2500 детей и подростков соревновались в десяти номинациях, из них награды получили 1230. По условиям конкурса, образовательное учреждение, в котором самое большое количество учеников заняли призовые места, становится обладателем главного приза.

В этом году высшую награду из рук главы города Александра Иванова получила средняя общеобразовательная школа №46, ставшая победителем конкурса в четвёртый раз.

«Всегда очень приятно наблюдать за тем, как этот конкурс открывает новые имена. Конечно, нельзя не отметить многолетний труд тех педагогов «Созвездия», которые были инициаторами данного конкурса-фестиваля: Елену Стеснягину, Елену Войтенко, Анну Афанасьевну Баскову и нынешнего директора Светлану Леонидовну Милютину. Сейчас масштаб «Лучиков надежды» расширился, уже свыше 80 образовательных учреждений принимают участие. Самая главная цель этого конкурса — поиск талантов среди юных калужан и, кто знает, возможно, сегодня среди них есть те, кто через несколько лет будет представлять Россию уже на международном уровне», — сказал Александр Иванов.