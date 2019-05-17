Москва, 17 мая, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В России в 2018 году и в начале 2019 года произошли значительные изменения в части налогов, НДС подняли с 18% до 20%, а также был изменен пенсионный возраст. Эти факторы отразились на благосостоянии населения, в том числе на пенсионерах, поэтому сейчас правительство РФ пытается перенастроить социальные выплаты для того, чтобы попытаться адаптировать к новым условиям уровень жизни пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

«Новая система действительно должна выровнять пенсии к среднему значению, это вызвано техникой расчета, привязанной к прожиточному минимуму пенсионера на год по России», — отметил эксперт.

Старая же система учитывала только региональную специфику, в отдельных регионах, в частности, в Ростовской области, пенсии относительно новой системы занижались.

«На первый взгляд, есть вероятность, что новая система повысит пенсии в регионах России с низкой пенсией, однако как будет на практике, неясно. Реально последствия реформы возможно будет оценить по прошествии времени», — считает Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруда РФ представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, необходимый для установления социальной доплаты к пенсии.

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