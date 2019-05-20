Москва, 20 мая, 2019, 04:47 — ИА Регнум. По мнению многих экспертов, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, находясь в должности, серьезно подорвал обороноспособность России. Почему же теперь Объединенная авиастроительная компания решила избрать Сердюкова своим председателем совета директоров, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Скамья

События последнего времени свидетельствуют не в пользу удовлетворительного состояния российского авиапрома, но поможет ли назначение Сердюкова улучшить что-либо в этой сфере? В бытностью свою министром обороны Сердюков заботился, главным образом, о снижении затрат, необходимых на поддержание вооруженных сил страны в минимальной боеготовности. Система тылового обеспечения вместе с системой частей развертывания была пущена Сердюковым под нож, а без этой необходимой структуры армия может выполнять только роль инструмента военно-полицейского и локального назначения. В итоге у многих складывалось впечатление, что целью его деятельности окажется приведение ВС в состояние неготовности к серьезной войне: пока не изжито сердюковское наследие, Россия в большой войне участвовать не сможет.

Столь же деструктивной выглядела попытка «вступить в НАТО» — конечно, не официально, а закупая натовскую технику. Эпопея с «Мистралями» тоже целиком заслуга Сердюкова и его команды… Тогда неприятие «случайного министра» в войсках достигло градуса, близкого к критическому. Новое же его назначение может быть воспринято как плевок в лицо и офицерам ВС, и патриотическим гражданам, да и всему общественному мнению. Но пока экономические интересы единиц выше всех этих «мелочей».

Читайте статью Владимира Павленко «Незаменимый Сердюков. Общественное мнение? Нет, не слышали!».