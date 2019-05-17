Москва, 17 мая, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Решение США отменить льготный режим торговли с Турцией не следует считать спонтанным и видеть в этом только политические причины, возникшие на почве разногласий по поводу закупки российских зенитно-ракетных систем С-400. Еще в марте 2019 года президент Трамп предупреждал, что льготный режим в торговле с Турцией будет отменен, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Хмелев.

Defence.dov Турция и США

«Но что это за льготный режим? Это льготный режим торговли с развивающимися странами, так называемый общий режим преференций, действующий в рамках ВТО. Этот режим предполагает, что товары из развивающихся стран импортируются в развитые страны по низким ставкам таможенных пошлин.

Экономическое развитие Турции вывело ее по многим экономическим показателям на уровень развитых стран. Кроме того, Турция уже много лет является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которую неформально называют «клубом развитых стран», — пояснил эксперт.

Потому, по его мнению, решение США изменить торговый режим с Турцией вполне обосновано и не противоречит правилам ВТО. Конечно, у Турции сегодня далеко не идеальная экономическая ситуация (дефицит внешней торговли более 70 млрд долларов, падение курса национальной валюты, высокая безработица).

«Но оборот торговли Турции с США составляет менее 10% от всего объема, и хотя отмена льготного режима и ухудшит условия турецкого экспорта в США, но не создаст для Турции серьезные проблемы. Для Турции главную роль играет торговля с Европейским союзом, с которым Турция находится в Таможенном союзе, предполагающем взаимную беспошлинную торговлю. Так что «торговой войны» между США и Турции ожидать не стоит: «воевать» бессмысленно», — высказал свою точку зрения Хмелев.

Как сообщало ИА REGNUM, США с 17 мая 2019 года отменили договор с Турцией о льготных условиях торговли между странами, однако снизили вдвое пошлины на импорт турецкой стали.

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