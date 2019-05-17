Уфа, 17 мая, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» готова поддержать регионы, не перешедшие на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в вопросах экспертизы при проектировании и создании современной инфраструктуры в этой отрасли. Глава компании Денис Буцаев на III Международном съезде регоператоров в Уфе заявил телеканалу «Россия-24», что ведомство отслеживает исполнение дорожной карты и ожидает, что «в установленные регламентом сроки все регионы добьются в этом отношении успехов».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все регионы России до 1 января 2020 года должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с отходами, принять нормативы их накопления и выбрать единых региональных операторов. На сегодня из 85 субъектов Федерации не успели этого сделать 12, в их числе — Владимирская, Архангельская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Тува, Еврейская автономная область, а также Москва и Санкт-Петербург.

«Основная задача, я бы назвал ее, наверное, проблемой, — это строительство новых инфраструктурных объектов. Есть дорожная карта. Мы отслеживаем исполнение дорожной карты, ожидаем, что в установленные регламентом сроки все регионы добьются в этом отношении успехов. Есть зеленая зона, где реформа уже достаточно успешно идет. Где приняты территориальные схемы, установлен тариф, выбран оператор, и он приступил к функционированию. А есть желтая зона, где каких-то из этих элементов не хватает, но они находятся в высокой степени готовности и в самое ближайшее время приступят к работе», — цитирует Буцаева телеканал «Россия-24», который призвал регионы не ждать до последнего, и «уже сейчас серьезно отнестись к данной задаче».

Анализ ситуации по регионам показывает, что Архангельской области и Забайкальскому краю нужно активизировать работу и оперативно утвердить новые территориальные схемы, в Рязанской области идёт подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами, и регоператор проводит конкурсы на выбор подрядчиков по транспортировке.

В шести регионах на сегодня всё ещё отсутствует региональный оператор, а это создает риски для своевременного перехода на новую систему.

Создание «Российского экологического оператора» позволит запустить единую государственную систему учёта отходов, централизовать все потоки и перемещения твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, единый федеральный оператор сможет в режиме реального времени получать достоверную информацию и контролировать состояние отрасли в регионах.