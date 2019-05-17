Анкара, 17 мая, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Турецкое агентство по оказанию помощи направило 600 пакетов с гуманитарной помощью в Ливан, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Палестинские беженцы

По их словам, поддержка достанется бедным ливанским семьям, а также сирийским и палестинским беженцам, проживающим в специализированных лагерях. В общей сложности помощь получат порядка 3 тыс. 800 семей.

Напомним, в настоящее время в лагерях для беженцев Ливана проживают порядка 174 тыс. палестинских беженцев, спасающихся от палестино-израильского конфликта. Также в стране, по данным ООН, находятся около 1 млн беженцев из Сирии.