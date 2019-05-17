Москва, 17 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. На прощание с журналистом пришли сотни людей, включая его родных и друзей. Для коллег был организован специальный шатёр с горячими напитками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь на церемонию прощания с Сергеем Доренко

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Сергеем Доренко

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Киселёв

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Эрнст

На церемонии прощания присутствовали журналисты Дмитрий Киселёв и Алексей Венедиктов, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Павел Лунгин, бывшая супруга Марина, друзья и родные покойного. У гроба с телом Сергея Доренко сидели дочери от предыдущего брака Ксения и Екатерина, вдова Юлия и мать журналиста. В зал прощания приносили венки: от президента России, «Первого канала», «Союза журналистов России», от друзей и коллег Доренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дочери Сергея Доренко

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Сергеем Доренко

Дарья Антонова ИА REGNUM Семья Сергея Доренко на церемонии прощания

После окончания церемонии традиционного выноса гроба не было, так как, согласно воле покойного, тело должно быть кремировано. Напомним, Сергея Доренко не стало 9 мая — журналист скончался от разрыва аневризмы аорты. Ему было 59 лет. Первая церемония прощания с главредом радиостанции «Говорит Москва» не состоялась, так как дочери покойного настояли на проведении экспертизы для того, чтобы убедиться, что их отец не был отравлен.