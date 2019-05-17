Москва, 17 мая, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Россия не должна оставлять без ответа любые попытки применения волюнтаристских мер давления, но пока убедительного ответа на американскую политику санкций Россия так и не выработала, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 мая, комментируя заявления посольства РФ в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в посольстве заявили, что введение США новых санкций на основе «закона Магнитского» является «попыткой навязать односторонние принудительные меры», что подобные действия «не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами», что эти «неконструктивные решения идут вразрез с позитивным прогнозом недавних российско-американских переговоров в Сочи» и что «за этими шагами последуют ответные меры».

«Россия, вне всякого сомнения, должна ответить на новые санкции США, введённые по так называемому «закону Магнитского», как и в принципе должна не оставлять без ответа любые попытки применения к нашей стране волюнтаристских мер давления. Думаю, что в данном конкретном случае так оно и будет. Но в целом убедительного ответа на американскую политику санкций Россия так и не выработала.

События, которые происходят после недавней встречи Владимира Путина и Сергея Лаврова с госсекретарём США в Сочи, ставят под сомнение положительную оценку её итогов. Майк Помпео говорит, что одним из направлений успешного сотрудничества России и США могла бы стать борьба с терроризмом, и одновременно в Вашингтоне демонстрируют намерение преследовать одно из российских антитеррористических подразделений.

Госсекретарь заявляет о заинтересованности США в сотрудничестве с нашей страной по Афганистану, и одновременно Вашингтон предельно обостряет отношения с Ираном, без благоприятной позиции которого браться за стабилизацию положения в Афганистане бессмысленно.

Помпео рассуждает о потенциале совместных действий в деле денуклеаризации Корейского полуострова, но одновременно своими действиями в отношении гораздо более сильного в сравнении с КНДР Китая США подтверждают, что их главным внешнеполитическим инструментом является санкционное давление, которое Пхеньян категорически не приемлет. Как сотрудничать с таким партнёром?

Возможно, на встрече в Сочи были достигнуты какие-то негласные договорённости, скажем, по Украине, Сирии или Венесуэле, и ради этого она и проводилась, мы об этом пока не узнаем, но общее впечатление от неё для рядового гражданина России как минимум сомнительное. «Начать выправление отношений» — а именно о такой заинтересованности сторон по итогам встречи заявил помощник президента России Юрий Ушаков — явно не получается. «Россия ждёт от США конкретики», — добавил он. Пока конкретика не обнадёживает», — отметил Михаил Демурин.