Молдавия давит на РФ из-за Днестра, в Киеве начались волнения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Россия ответит на новые санкции США;
- Зеленский не сможет распустить Раду;
- «Северный поток — 2» может быть достроен позже намеченного срока;
- Молдавия требует ухода России с Днестра;
- Ростовский чиновник получил выговор за нецензурную брань.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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