Хельсинки, 17 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» стало одной из тем обсуждения на встрече министров иностранных дел России и Германии. Переговоры Сергея Лаврова с германским коллегой Хайко Маасом состоялись сегодня, 17 мая, в Хельсинки «на полях» заседания комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ).

Mid.ru Сергей Лавров в Хельсинки

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Действия посла США по «Северному потоку — 2» в ФРГ признаны неприемлемыми

«Затрагивались некоторые аспекты проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» в контексте принятой в Евросоюзе новой газовой директивы», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в ходе переговоров стороны обстоятельно проанализировали пути выхода Совета Европы из состояния кризиса и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая положение на Украине, вокруг Венесуэлы, запуск политического процесса в Сирии.

Глава внешнеполитических ведомств РФ и Германии подтвердили настрой «на дальнейшую реализацию значимых совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

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«Северный поток — 2» готов уже почти наполовину

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

США и Украина активно выступают против этого российского проекта. Ранее государственный секретарь США Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне, заявил, что Соединённые Штаты просто обязаны не дать России достроить газопровод «Северный поток — 2».