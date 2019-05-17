Воронеж, 17 мая, 2019, 13:19 — ИА Регнум. В Воронежской области суд признал врача-хирурга виновным в гибели пациента, сообщил ИА REGNUM 17 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

(сс) skeeze Операция

36-летний врач-хирург Россошанской районной больницы обвинялся в причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей. По версии следствия, в ноябре 2017 года в больницу поступил 55-летний мужчина, его лечащим врачом стал осужденный. Спустя два дня мужчине проведена операция, однако затем мужчина умер. Как установлено судом, в связи с «ненадлежащим установлением врачом первоначального диагноза данное хирургическое вмешательство проведено несвоевременно, что повлекло смерть больного».

Приговором суда врачу назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в области хирургии сроком на один год. Также суд удовлетворил иск родственницы умершего мужчины о взыскании с осужденного 400 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Ранее в Воронежской области суд признал виновной в гибели пациентки врача-гинеколога — женщина погибла после кесарева сечения.