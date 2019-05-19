Тбилиси, 20 мая, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Храм на горе Махата в Грузии таинственным образом становится местом, негативно влияющим на реноме грузинских политиков. Об очередном странном инциденте возле храма рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Ercwlff Храм на горе Махата

Снаряд просто так в одну и ту же воронку два раза не падает, поэтому когда на церемонии при закладке фундамента под будущий храм в 2012 году тогдашний президент Михаил Саакашвили продемонстрировал высокий градус неадекватности, это можно было списать на случайность. Просто совпали личные особенности (или приписываемая Саакашвили некоторыми тяга к наркотикам и алкоголю) с торжественным мероприятием.

Но вот теперь, почти семь лет спустя, нечто таинственное произошло с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, и снова в связи с горой Махата. При освящении грузинским патриархом храма выступление премьер-министра потрясло всех. Чудеса, да и только: за одну минуту, запинаясь и невнятно произнося слова, Бахтадзе произвел впечатление «хорошо покутившего тамады», как выразился пресс-спикер патриархии Грузии Андрий Джамаидзе. По официальной версии, происшедшее имело своей причиной не внутреннее состояние Бахтадзе, а внешние неполадки с техникой. Поговаривают даже, что неполадка эта была не случайной, а стала результатом провокации против премьера. Особенно достоверно выглядит эта гипотеза на фоне слухов о грядущих изменениях в правительстве.

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